Україна

Ще два новачки для дебютанта УПЛ.

Епіцентр, який готується дебютувати в УПЛ, оголосив про підписання двох новачків — півзахисника Дениса Янакова та нападника Вадима Сидуна.

Деталі угод з обома футболістами не розголошуються.

Минулого сезону 26-річний Янаков провів 26 матчів за Чорноморець, у яких забив п'ять голів та віддав одну гольову передачу.

20-річний Сидун розпочав сезон у львівських Карпатах, але відігравши один матч, був відданий в оренду тернопільській Ниві. У Першій лізі він провів 19 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав один асист.

Раніше став відомий розклад матчів стартового туру УПЛ.