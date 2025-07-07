Матч відкриття нового сезону пройде у Ковалівці.
Динамо Київ - Верес, ФК Динамо Київ
07 липня 2025, 18:20
Українська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті опублікувала розклад матчів стартового туру нового сезону УПЛ-2025/26.
Новий сезон чемпіонату України розпочнеться у п'ятницю, 1 серпня, коли Колос на своєму полі у Ковалівці прийме Кривбас. Цього ж дня, але трохи згодом Рух прийме дебютанта ліги – Полтаву.
На суботу, 2 серпня, заплановано два матчі, у першому з яких чемпіон УПЛ — київське Динамо у гостях зустрінеться з Вересом. Трохи згодом Зоря зіграє проти ЛНЗ.
У неділю, 3 серпня, Олександрія в гостях зіграє проти ще одного дебютанта УПЛ – Кудрівки, а трохи згодом ще один новачок ліги Епіцентр прийме донецький Шахтар. Програму неділі закриє зустріч між Карпатами та Поліссям.
Стартовий тур закриється в понеділок, 4 серпня, коли Металіст 1925, що повернувся в УПЛ, прийме Оболонь.
УПЛ-2025/26. 1 тур
1 серпня (п’ятниця)
15:30. Колос – Кривбас
18:00. Рух – Полтава
2 серпня (субота)
15:30. Верес – Динамо
18:00. Зоря – ЛНЗ
3 серпня (неділя)
13:00. Кудрівка – Олександрія
15:30. Епіцентр – Шахтар
18:00. Карпати — Полісся
4 серпня (понеділок)
18:00. Металіст 1925 – Оболонь
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