Україна

Коментар гравця Кривбаса після спарингу.

Португальський захисник криворізького Кривбасу Рафаель Бандейра поділився думками про другий контрольний матч на літніх зборах проти словенського НК Браво — 1:0.

"Була хороша гра, ми контролювали матч. Найважливіше — добре грати та виконувати те, що вимагає тренер. Ми виграли — все чудово. Про суперника знаю небагато. Лише те, що вони завершили минулий сезон на п’ятому місці. Браво — гідний опонент, але сьогодні ми добре показали себе на полі та досягли своєї мети — перемогли.

Найголовніше — якісно підготуватися під час літніх зборів, щоб бути готовими до нового сезону УПЛ. Ми виконуємо свою роботу на полі. Я вважаю, що сьогоднішній матч був кращим, ніж попередній, адже ми наполегливо тренувалися весь тиждень. Хлопці добре зіграли. Вітаю всіх із цим успіхом", — сказав Бандейра.

Раніше повідомлялося, що Кривбас оголосив про підписання бразильця.