Україна

Клуби домовилися про повноцінний перехід центрбека.

Кривбас на своєму офіційному сайті оголосив про перехід захисника Олександра Романчука до румунської Університаті.

Клуби погодили повноцінний трансфер 25-річного українця.

Романчук виступав за криворізький клуб з літа 2024 року. Минулого сезону він провів 30 матчів, у яких забив один гол та віддав одну гольову передачу.

Також Романчук виступав за Львів та Дебрецен.

Раніше повідомлялося, що Кривбас оголосив про підписання бразильця.