Клуби домовилися про повноцінний перехід центрбека.
Олександр Романчук, ФК Кривбас
07 липня 2025, 20:00
Кривбас на своєму офіційному сайті оголосив про перехід захисника Олександра Романчука до румунської Університаті.
Клуби погодили повноцінний трансфер 25-річного українця.
Романчук виступав за криворізький клуб з літа 2024 року. Минулого сезону він провів 30 матчів, у яких забив один гол та віддав одну гольову передачу.
Також Романчук виступав за Львів та Дебрецен.
Раніше повідомлялося, що Кривбас оголосив про підписання бразильця.