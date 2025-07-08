Україна

Американський клуб розраховує на аргентинця й після 2025 року, незважаючи на активний інтерес із Саудівської Аравії.

Інтер Маямі налаштований зберегти Ліонеля Мессі у своєму складі та вже працює над варіантами продовження співпраці. Поточний контракт аргентинця з клубом з МЛС діє до грудня 2025 року, однак керівництво не планує чекати до завершення угоди.

Попри наполегливі зусилля з боку Аль-Ахлі, який протягом кількох тижнів намагається переконати Мессі перебратися до Саудівської Аравії, Інтер Маямі демонструє повну впевненість у тому, що зірковий нападник залишиться в США.

У сезоні 2025 року Ліонель Мессі залишається лідером команди: в чемпіонаті МЛС він провів 14 матчів, у яких забив 12 голів і віддав шість результативних передач.

Очікується, що найближчим часом клуб почне переговори щодо продовження контракту з 38-річним капітаном.