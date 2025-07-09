Контракти розраховані на три роки.
Сергій Стень, НК Верес
09 липня 2025, 10:55
Верес на своєму офіційному сайті оголосив про підписання двох вінгерів — Ігната Пушкуцу та Сергія Стеня.
Деталі угод з футболістами розраховані на три роки.
Минулого сезону 18-річний Пушкуца провів дев'ять матчів за дубль Металіста 1925 у Другій лізі, в яких забив один гол.
На рахунку 23-річного Стеня 20 матчів у складі основної команди Металіста 1925, в яких він забив три м'ячі.
Раніше повідомлялося, що Верес продовжив контракт із головним тренером Олегом Шандруком.