Україна

Контракти розраховані на три роки.

Верес на своєму офіційному сайті оголосив про підписання двох вінгерів — Ігната Пушкуцу та Сергія Стеня.

Деталі угод з футболістами розраховані на три роки.

Минулого сезону 18-річний Пушкуца провів дев'ять матчів за дубль Металіста 1925 у Другій лізі, в яких забив один гол.

На рахунку 23-річного Стеня 20 матчів у складі основної команди Металіста 1925, в яких він забив три м'ячі.

Раніше повідомлялося, що Верес продовжив контракт із головним тренером Олегом Шандруком.