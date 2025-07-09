Шахтар поки що обходиться без поповнень свого складу.
Арда Туран, shakhtar.com
09 липня 2025, 22:42
Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран прокоментував роботу клубу на трансферному ринку, передає офіційний сайт "гірників".
Турецький спеціаліст наголосив на своїй впевненості у виконавцях, які вже перебувають у його розпорядженні.
"Я довіряю своїм гравцям і їхньому потенціалу. Я завжди це кажу. У нас є 24 хороші футболісти, яким ми довіряємо зараз. Якщо нам потрібні трансфери, ми поговоримо про це. Але я також вважаю, що трансфери за такий короткий строк не принесуть користі команді. Я вірю, що з тими гравцями, яким довіряємо зараз, ми зможемо пройти до основного етапу Ліги Європи. І якщо нам щось буде потрібно, як, наприклад, трансфер, ми обговоримо це з Дарійо.
Повернення Марлона? Марлон — дуже талановитий гравець. Я вважаю, що він один із тих, хто може стати прикладом для всіх бразильців. Він любить працювати з м'ячем, має хороші захисні якості, він мені справді подобається. Ми раді, що він у нашій організації, і я впевнений, що він буде корисним. Але, звісно, Дарійо краще знає, чи залишиться він тут на постійній основі, чи ні", — зазначив Туран.
Нагадаємо, Арда також поділився своїми очікуваннями від першого матчу проти Ільвеса в першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи УЄФА-2025/26. Протистояння відбудеться завтра, 10 липня, розпочавшись о 21:00 за Києвом.