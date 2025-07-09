Україна

Шахтар поки що обходиться без поповнень свого складу.

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран прокоментував роботу клубу на трансферному ринку, передає офіційний сайт "гірників".

Турецький спеціаліст наголосив на своїй впевненості у виконавцях, які вже перебувають у його розпорядженні.

"Я довіряю своїм гравцям і їхньому потенціалу. Я завжди це кажу. У нас є 24 хороші футболісти, яким ми довіряємо зараз. Якщо нам потрібні трансфери, ми поговоримо про це. Але я також вважаю, що трансфери за такий короткий строк не принесуть користі команді. Я вірю, що з тими гравцями, яким довіряємо зараз, ми зможемо пройти до основного етапу Ліги Європи. І якщо нам щось буде потрібно, як, наприклад, трансфер, ми обговоримо це з Дарійо.

Повернення Марлона? Марлон — дуже талановитий гравець. Я вважаю, що він один із тих, хто може стати прикладом для всіх бразильців. Він любить працювати з м'ячем, має хороші захисні якості, він мені справді подобається. Ми раді, що він у нашій організації, і я впевнений, що він буде корисним. Але, звісно, Дарійо краще знає, чи залишиться він тут на постійній основі, чи ні", — зазначив Туран.

Нагадаємо, Арда також поділився своїми очікуваннями від першого матчу проти Ільвеса в першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи УЄФА-2025/26. Протистояння відбудеться завтра, 10 липня, розпочавшись о 21:00 за Києвом.