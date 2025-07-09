Ліга Європи

Турецький спеціаліст проведе свій дебютний офіційний матч на чолі Шахтаря.

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран поділився своїми очікуваннями від першого матчу проти Ільвеса в першому раунді кваліфікації Ліги Європи УЄФА-2025/26.

"Гірники" прийматимуть суперника з Фінляндії у словенській Любляні завтра, 10 липня. Протистояння обслуговуватиме бригада арбітрів із Нідерландів.

"Насамперед я дуже хотів би провести цю гру в нашій країні, Україні, але умови життя іноді бувають такими. Я хочу закликати всіх лідерів світу бути більш співчутливими і побажати всім миру. Незважаючи на те, що ми не граємо в нашій країні як господарі, я хотів би сказати "ласкаво просимо" нашим суперникам. Ми гратимемо проти команди, яка має план і систему. Ми намагалися набути найкращу форму, готуючись протягом цих 20 днів. Я довіряю своїм гравцям і вірю в їхній потенціал. Ми хочемо добре розпочати цю дуже красиву і особливу історію тут. Мої футболісти вже мають такий досвід, адже вони грали на цьому рівні раніше, і я вірю, що вони добре розпочнуть завтра, виступаючи на тому ж рівні.

Чи є основна 11-ка на товариський матч проти Словацко й завтрашнім стартовим складом? Ні, це ще не потенційний стартовий склад на завтрашню гру. Я дивлюсь на це питання так само, як і коли був футболістом. Маємо не 11 виконавців, а 24 – і нам потрібні всі, бо можна робити шість замін за гру. Ви можете знати стартову одинадцятку, але як тренер ніколи не знаєш, яким буде склад, що завершить матч.

Дебют? Звісно, я схвильований. Справді схвильований. Але я вважаю, що маю знання та досвід, як створити команду і як перемагати. І я вірю, що зможу передати це своїм гравцям, а також своїй тренерській групі. Можу сказати, що я схвильований. Але з огляду на досвід не думаю, що в мене виникнуть якісь проблеми.

Кажучи про ранній старт сезону мав на увазі, що великі європейські клуби починають участь у єврокубках з основного етапу або, щонайменше, з раунду плейоф. І оскільки Шахтар — великий клуб у Європі, ми мали б починати єврокубки саме з цих стадій. Ось що я мав на увазі. Тож, чи може такий ранній старт бути недоліком? Ми хочемо побудувати систему й організацію. А коли ви хочете це зробити, вам потрібні автоматизм і певні механізми. І щоб їх створити, потрібно багато повторень. Можливо, нам потрібно повторювати певні речі сотні разів, працюючи над ними щодня. У нас є система. Вона базується на пасі та реакції. І нам потрібно багато повторень, щоб її відточити. А щодо раннього старту та його впливу на команду: якщо це спричинить якісь фізичні труднощі, то це вже не моя справа, а справа відділу фізичної підготовки. Ми використовуватимемо найсучасніші досягнення науки. Звісно, це непросто. Але, коли наша країна в такому становищі, я не думаю, що ми маємо право скаржитися чи шукати виправдань.

Чи планую використовувати в Шахтарі схема з трьома центрбеками, як Дієго Сімеоне в Атлетіко [Срна нещодавно заявив, що Туран — це Сімеоне в захисті й Луїс Енріке в атаці]? Я не вірю в цифри у футболі. Я більше вірю в принципи й деталі. Щодо цих тренерів — я просто беру їх за приклад, але не копіюю. Є велика різниця між копіюванням і наслідуванням прикладу. Щодо Сімеоне — я беру приклад з його принципів і деталей, але кожна гра потребує окремого аналізу і для кожної гри потрібне своє бачення. Я маю досвід, щоб впроваджувати ці принципи й деталі. Але в житті я завжди вірив у красивий футбол і в те, щоб забивати більше. Якщо я хочу кращого захисту, то це для того, щоб мати кращу атаку. Також є інші тренери, з яких я беру приклад: Гіддінк, Рейкард, Фатіх Терім. Але знову ж таки, ми їх не копіюємо, а просто беремо приклад з їхніх принципів і деталей. Щодо гри з трьома захисниками, то наразі ми не розглядаємо цієї ідеї. Та якщо буде потрібно, чому б і ні?

Чесно скажу, я вважаю, що в Ільвеса дуже хороша організація. У своїх матчах національного чемпіонату, незалежно від того, виграли вони чи програли, вони завжди домінували на полі. Вони грають із трьома захисниками. Можливо, комусь така схема подобається більше. У них хороша командна структура. Вони володіють м'ячем, намагаються грати в пас. У них є план на кожну ділянку поля. Але я вірю, що ми дуже добре їх проаналізували до дрібниць. Сьогодні дуже легко отримати відео з іграми будь-якої команди. І я переконаний, що після нашого аналізу ця команда вже не є для нас таємницею. У них хороша організація, і ми дійсно гратимемо проти сильної команди завтра. Це буде значно складніший поєдинок, ніж багато хто очікує. І я вірю, що ми дійсно готові до цього матчу. Ми хочемо побудувати родину та організацію. І щодня для нас буде новий фінал. Тому що, коли країна, футболісти та їхні родини перебувають у таких умовах, ми повинні працювати для того, щоб робити їх щасливими кожного дня. Ми навіть не розглядаємо це як дві гри, для нас це просто одна гра. І я впевнений, що завтра ми будемо в найкращій формі.

Улюблене слово українською під час тренувань? Поки що ми не дуже багато говорили українською на полі. Більше використовуємо англійську. Але давайте спершу здобудемо перемоги, а потім уже побачимо, як добре ми говоримо українською і що саме говоритимемо. Поки що нам подобається слово "добре", — цитує Турана офіційний сайт гранда УПЛ.

Нагадаємо, матч Шахтар — Ільвес розпочнеться о 21:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на нашому сайті.