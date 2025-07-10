Україна

Львівська команда готується до нового сезону з матчами проти клубів із Австрії, Угорщини, Німеччини та Англії.

Карпати продовжують підготовку до сезону-2025/26 на навчально-тренувальних зборах в Австрії, які триватимуть до 25 липня. За цей період команда Владислава Лупашка проведе п’ять контрольних поєдинків проти серйозних європейських суперників.

Перший спаринг львів’яни зіграють 13 липня проти австрійського Вольфсбергера — чинного володаря національного кубка. Матч буде показано на офіційному YouTube-каналі клубу.

17 липня Карпати зустрінуться з угорським Дьором, який завершив сезон на четвертому місці та кваліфікувався до Ліги конференцій. Уже наступного дня на львів’ян чекає поєдинок з Гертою, представником Другої Бундесліги.

На 24 липня заплановано ще один товариський матч, однак суперник наразі не підтверджений — клуб веде перемовини.

Завершальним акордом зборів стане гра проти англійського Лестера 25 липня. Одразу після неї Карпати повернуться до Львова, де продовжать підготовку до старту Першої ліги. Уже 3 серпня команда прийматиме Полісся на стадіоні Україна.