Україна

Футболіст вирішив продовжити кар'єру в Колумбії.

Вінгер Атланти Едвін Москера міг продовжити свою кар'єру в українській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє журналіст Маріано Ольсен.

За інформацією джерела, у послугах 24-річного колумбійця були зацікавлені львівські Карпати, проте сам футболіст вирішив відмовитись від фінансово вигідної пропозиції "левів".

Також наголошується, що Москера вибрав інший варіант продовження кар'єри та перейти в колумбійський Мільонаріос.

Нинішнього сезону Москера провів десять матчів, у яких забив один гол.

Раніше повідомлялося, що Карпати втратили лідера — Очеретько повертається до Шахтаря.