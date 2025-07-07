Футболіст вирішив продовжити кар'єру в Колумбії.
Едвін Москера, Getty Images
07 липня 2025, 17:19
Вінгер Атланти Едвін Москера міг продовжити свою кар'єру в українській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє журналіст Маріано Ольсен.
За інформацією джерела, у послугах 24-річного колумбійця були зацікавлені львівські Карпати, проте сам футболіст вирішив відмовитись від фінансово вигідної пропозиції "левів".
Також наголошується, що Москера вибрав інший варіант продовження кар'єри та перейти в колумбійський Мільонаріос.
Нинішнього сезону Москера провів десять матчів, у яких забив один гол.
Раніше повідомлялося, що Карпати втратили лідера — Очеретько повертається до Шахтаря.