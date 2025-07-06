Україна

Півзахисник, який був ключовим у минулому сезоні для львів’ян, приєднався до зборів донецького клубу.

Карпати офіційно підтвердили, що Олег Очеретько більше не виступатиме за львівський клуб — півзахисник повернувся до Шахтаря, якому й належить за контрактом.

У сезоні 2024/25 Очеретько був одним із провідних гравців команди Владислава Лупашка. Він відіграв за 26 матчів, забив два мʼячі та віддав одну гольову передачу. Також Олег систематично викликався до молодіжної збірної України.

Наразі 22-річний футболіст проходить збори з донецьким клубом і готуватиметься до наступного сезону вже у складі гірників.

Раніше Шахтар оголосив склад на матчі з Ільвесом. Серед гравців донецького клубу і Олег Очеретько.