У списку львівського клубу 26 гравців.
ФК Карпати Львів
08 липня 2025, 08:38
Львівські Карпати вирушили на навчально-тренувальні збори до Австрії для підготовки до старту нового сезону в УПЛ.
До списку команди Владислава Лупашка потрапило 26 футболістів.
Також додамо, що до списку не потрапили травмовані гравці – Тимур Стецьков та Олексій Сич. Також відсутній Володимир Адамюк.
Воротарі: Яків Кінарейкін, Андрій Кліщук, Назар Домчак, Артем Колесник.
Захисники: Павло Полегенько, Владислав Бабогло, Жан Педрозу, Денис Мірошніченко, Микола Киричок, Андрій Чеберинчак, Владислав Цимбалістий, Юрій Кокодиняк.
Півзахисники: Амбросій Чачуа, Ілля Квасниця, Олег Федор, Владислав Клименко, Ярослав Карабін, Патрісіо Танда, Пабло Альварес, Ян Костенко, Артур Шах, Бруніньйо, Андрій Івасій, Луіс Яно.
Нападники: Ігор Краснопір, Ігор Невес.
Збори "львів'ян" відбудуться з 7 по 25 липня і за цей час Карпати запланували п'ять контрольних матчів.
Раніше повідомлялося, що Карпати хотіли підписати гравця з МЛС.