Україна

У списку львівського клубу 26 гравців.

Львівські Карпати вирушили на навчально-тренувальні збори до Австрії для підготовки до старту нового сезону в УПЛ.

До списку команди Владислава Лупашка потрапило 26 футболістів.

Також додамо, що до списку не потрапили травмовані гравці – Тимур Стецьков та Олексій Сич. Також відсутній Володимир Адамюк.

Воротарі: Яків Кінарейкін, Андрій Кліщук, Назар Домчак, Артем Колесник.

Захисники: Павло Полегенько, Владислав Бабогло, Жан Педрозу, Денис Мірошніченко, Микола Киричок, Андрій Чеберинчак, Владислав Цимбалістий, Юрій Кокодиняк.

Півзахисники: Амбросій Чачуа, Ілля Квасниця, Олег Федор, Владислав Клименко, Ярослав Карабін, Патрісіо Танда, Пабло Альварес, Ян Костенко, Артур Шах, Бруніньйо, Андрій Івасій, Луіс Яно.

Нападники: Ігор Краснопір, Ігор Невес.

Збори "львів'ян" відбудуться з 7 по 25 липня і за цей час Карпати запланували п'ять контрольних матчів.

Раніше повідомлялося, що Карпати хотіли підписати гравця з МЛС.