Дивіться відео найкращих моментів контрольного поєдинку, що відбувся 10 липня 2025 року.
Динамо Київ – Мідтьюлланн, ФК Динамо Київ
10 липня 2025, 20:46
У черговому контрольному матчі київське Динамо поступилося датському Мідтьюлланну (1:3).
Кияни відкрили рахунок на 21 хвилині зусиллями Олександра Піхальонка, але ще до перерви данці відігралися завдяки голу у виконанні Франкуліно.
На початку другого тайму Мікель Гогорза вивів данців вперед, а через сім хвилин Фрайдей Етім подвоїв перевагу Мідтьюлланна.
До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Динамо Київ — Мідтьюлланн:
Динамо Київ – Мідтьюлланн 1:3
Голи: Піхальонок, 21 – Франкуліно, 33, Гогорза, 49, Етім, 56.
Динамо Київ (перший тайм): Моргун, Вівчаренко, Попов, Михавко, Бражко, Шапаренко, Піхальонок, Ярмоленко, Волошин, Супряга, Ванат.
Динамо Київ (з 61 хвилини): Суркіс, Караваєв, Біловар, Захарченко, Дубінчак (Гусєв, 73 ), Михайленко, Яцик, Буяльський, Кабаєв, Торрес, Пономаренко.
Мідтьюлланн (стартовий склад): Олафссон, Мбабу, Бех, Лі, Пауліньйо, Браво, Кастільйо, Бисков, Франкуліно, Осоріо, Букса.
Попередження: Етім.