Україна

Дивіться відео найкращих моментів контрольного поєдинку, що відбувся 10 липня 2025 року.

У черговому контрольному матчі київське Динамо поступилося датському Мідтьюлланну (1:3).

Кияни відкрили рахунок на 21 хвилині зусиллями Олександра Піхальонка, але ще до перерви данці відігралися завдяки голу у виконанні Франкуліно.

На початку другого тайму Мікель Гогорза вивів данців вперед, а через сім хвилин Фрайдей Етім подвоїв перевагу Мідтьюлланна.

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Динамо Київ — Мідтьюлланн:

Динамо Київ – Мідтьюлланн 1:3

Голи: Піхальонок, 21 – Франкуліно, 33, Гогорза, 49, Етім, 56.

Динамо Київ (перший тайм): Моргун, Вівчаренко, Попов, Михавко, Бражко, Шапаренко, Піхальонок, Ярмоленко, Волошин, Супряга, Ванат.

Динамо Київ (з 61 хвилини): Суркіс, Караваєв, Біловар, Захарченко, Дубінчак (Гусєв, 73 ), Михайленко, Яцик, Буяльський, Кабаєв, Торрес, Пономаренко.

Мідтьюлланн (стартовий склад): Олафссон, Мбабу, Бех, Лі, Пауліньйо, Браво, Кастільйо, Бисков, Франкуліно, Осоріо, Букса.

Попередження: Етім.