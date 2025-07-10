Україна

До клубу приєдналися два воротарі, два захисники і два півзахисники — команда готується до старту у вищому дивізіоні.

Новачок української Прем’єр-ліги СК Полтава офіційно оголосив про підписання шістьох нових футболістів.

До складу команди долучилися воротарі Микита Мінчев і Данило Єрмолов, захисники Олег Веремієнко та Микита Кононов, а також півзахисники Артем Онищенко і Олексій Хахльов.

Клуб активно готується до дебютного сезону в еліті, який розпочнеться 1 серпня. У першому турі полтавці зіграють проти львівського Руха.

Нагадаємо, СК Полтава посів друге місце у Першій лізі сезону+2024/25, що дозволило команді напряму вийти до УПЛ. Нові підписання покликані підсилити всі ключові позиції перед стартом у найсильнішому дивізіоні країни.

Раніше Полтава попрощалася із чотирма гравцями.