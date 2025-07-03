Україна

Новачок УПЛ розпочав роботу над складом перед дебютом в УПЛ.

СК Полтава на своєму офіційному сайті оголосила про відхід чотирьох гравців — воротаря Богдана Васецького та півзахисників Богдана Шмигельського, Володимира Тименка та Дениса Червінського.

Деталі відходу гравців не розголошуються, але це перші футболісти, з якими попрощалася команда після виходу до УПЛ.

24-річний Васецький виступав за Полтаву з літа 2023 року. На його рахунку три матчі, в яких він пропустив чотири м'ячі.

31-річний Шмигельський захищав кольори полтавців з літа 2023 року, перейшовши зі Скорука — на його рахунку 28 матчів та чотири забиті м'ячі. Він продовжить кар'єру у складі Агробізнеса у Першій лізі.

28-річний Тименко відіграв за Полтаву сім матчів, провівши на полі 86 хвилин. Він був у складі з літа 2024 року після відходу з Кудрівки.

27-річний Червінський перебрався до Полтави із Хуста влітку 2024 року. За цей час він відіграв чотири матчі, провівши на полі 96 хвилин та забивши один гол у Кубку України проти Металіста 1925.

Раніше повідомлялося, що Полтава проведе п’ять спарингів на літньому зборі.