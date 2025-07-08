Україна

Бразилець поділився своїми думками після гри зі Словацько.

Вінгер донецького Шахтаря Невертон прокоментував нічийний результат у товариському матчі проти Словацко (1:1), а також поділився своїми думками перед грою з Ільвесом у кваліфікації Ліги Європи.

"Я був дуже щасливим у цьому моменті, завдяки передачі Мар'яна. Я був у потрібному місці в потрібний час і зміг бути щасливим та допомогти команді.

Ми часто доходили до воріт. Не вистачило точності в завершенні атак. Але ми працюємо над цим – товариські матчі для цього й потрібні. Намагаємося виправити це перед Лігою Європи.

Я ще не вивчав Ільвес. У мене є особистий ігровий аналітик. Думаю, за два дні до гри він мені надішле відео про суперника. Я буду ретельно вивчати, щоб краще грати на полі.

Ми багато працювали, тренування були інтенсивні та важкі. Зараз ми в хорошій формі, щоб протистояти будь-якій команді, яка може з’явитися на нашому шляху", — наводить слова Невертона прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шахтар – Словацко.