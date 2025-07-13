Україна

Українські клуби провели товариські матчі.

Українські клуби провели спаринги в ході підготовки до нового сезону УПЛ.

Рух поступився Сталі Жешув з мінімальним рахунком 0:1. На 43-й хвилині вирішальний гол забив Джонатан Джуніор.

Сталь — Рух 1:0

Гол: Джуніор, 43.

Кривбас та Уйпешт голів не забивали. Матч завершився сухою нічиєю 0:0.

Кривбас — Уйпешт 0:0

Тоді як в матчі Карпат та Вольфсберга було забито шість голів. Матч завершився внічию 3:3.

Карпати - Вольфсберг 3:3

Голи: Краснопір, 18, Бруніньо, 47, Шах, 87 — Езе, 40, Пінк, 42, 56 (пен)