Уругвайський форвард залишає Полісся після піврічної яскравої гри з сімома голами в активі.
Батіста, фото Полісся
13 липня 2025, 20:50
Полісся офіційно оголосило про відхід нападника Факундо Батісти. Футболіст повернувся до Атлетіко Насьйональ.
Факундо перейшов до житомирського клубу 20 січня з мексиканської Некакси. У 15 зустрічах за Полісся Батіста забив сім м'ячів і віддав одну результативну передачу.
Один із найважливіших голів у його активі — переможний м’яч у чвертьфіналі Кубка України проти Вереса, який дозволив команді пройти далі після екстратаймів.
Полісся подякувало гравцю за внесок у сезон і побажало нових звершень у складі Атлетіко Насьйональ.
Нагадаємо, вчора, 12 липня, підопічні Руслана Ротаня зіграли внічию з чемпіоном Австрії у товариському матчі.