Україна

Уругвайський форвард залишає Полісся після піврічної яскравої гри з сімома голами в активі.

Полісся офіційно оголосило про відхід нападника Факундо Батісти. Футболіст повернувся до Атлетіко Насьйональ.

Факундо перейшов до житомирського клубу 20 січня з мексиканської Некакси. У 15 зустрічах за Полісся Батіста забив сім м'ячів і віддав одну результативну передачу.

Один із найважливіших голів у його активі — переможний м’яч у чвертьфіналі Кубка України проти Вереса, який дозволив команді пройти далі після екстратаймів.

Полісся подякувало гравцю за внесок у сезон і побажало нових звершень у складі Атлетіко Насьйональ.

Нагадаємо, вчора, 12 липня, підопічні Руслана Ротаня зіграли внічию з чемпіоном Австрії у товариському матчі.