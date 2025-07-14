Україна

Молодий півзахисник поїхав закордон.

Вихованець донецького Шахтаря Кирило Сігеєв став гравцем словацького Татрана. Про це повідомляє офіційний сайт "коней".

За інформацією трансферного порталу Трансфермаркт, мова йде про орендну угоду на один сезон.

Минулого сезону Татран став переможцем у другому за силою дивізіоні Словаччини та наступної кампанії гратиме вже у еліті словацького футболу — Найкі лізі.

Зазначимо, що у складі "коней" вже грають два українці — Максим Кучинський та Денис Золотовецький.

Підкреслимо, що президентом пряшівського Татрана є Любош Міхел, який запам'ятався не тільки своєю видатною суддівською кар'єрою, але ще й роботою у менеджменті донецького Шахтаря, де він протягом восьми років обіймав посаду організатора матчів "гірників".

У сезоні-2024/25 Кирило Сігеєв на правах оренди виступав за одеський Чорноморець. За "моряків" він відіграв 14 матчів та отримав дві жовті картки.