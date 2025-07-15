До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 11 липня, розпочавшись об 18:00.
Гравці Динамо, ФК Динамо Київ
15 липня 2025, 08:59
Сьогодні, 15 липня, київське Динамо проведе свій черговий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону.
Суперником для команди Олександра Шовковського буде румунський Корвінул. Матч розпочнеться о 18:00.
Онлайн трансляція матчу Динамо Київ — Корвінул:
За підсумками минулого сезону Динамо стало чемпіоном УПЛ, а Корвінул вийшов у другу лігу Румунії.