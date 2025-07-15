Сьогодні, 15 липня, київське Динамо проведе свій черговий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону.

Суперником для команди Олександра Шовковського буде румунський Корвінул. Матч розпочнеться о 18:00.

Онлайн трансляція матчу Динамо Київ — Корвінул:

За підсумками минулого сезону Динамо стало чемпіоном УПЛ, а Корвінул вийшов у другу лігу Румунії.