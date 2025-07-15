Україна

"Червоно-білі" оголосили ім'я шостого літнього новачка.

Криворізький Кривбас продовжує активно працювати на трансферному ринку, готуючись до майбутньої кампанії УПЛ.

Шостим літнім новачком "червоно-білих" став центрфорвард Карлос Парако, передає офіційний сайт клубу. Контракт із 21-річним венесуельцем розраховано до кінця червня 2030-го. Кривбас він представлятиме у футболці з 9-м номером.

Раніше гравець виступав за столичний Метрополітанос у себе на батьківщині. На рахунку Парако десять голів і три асисти в 41-му матчі за клуб із Каракаса в усіх турнірах. Карлос є вихованцем Депортіво Тачира.

Сума трансферу Кривбасом не розголошується, але порталом transfermarkt венесуелець оцінюється в 400 тисяч євро. Нагадаємо, нещодавно криворізький клуб також підписав бразильського флангового нападника.