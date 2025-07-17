Сьогодні, 17 липня, львівські Карпати проведуть свій черговий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону.

Суперником для команди Владислава Лупашка буде угорський Дьйор. Матч розпочнеться о 18:30.

Онлайн трансляція матчу Карпати Львів — Дьйор:

За підсумками минулого сезону Карпати посіли шосте місце в УПЛ, а Дьйор фінішував четвертим у чемпіонаті Угорщини.