До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 17 липня, розпочавшись об 18:30.
ФК Карпати Львів
17 липня 2025, 18:20
Сьогодні, 17 липня, львівські Карпати проведуть свій черговий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону.
Суперником для команди Владислава Лупашка буде угорський Дьйор. Матч розпочнеться о 18:30.
Онлайн трансляція матчу Карпати Львів — Дьйор:
За підсумками минулого сезону Карпати посіли шосте місце в УПЛ, а Дьйор фінішував четвертим у чемпіонаті Угорщини.