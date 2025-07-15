Терміни відновлення гравців не розкриваються.
Патрысыо Танда, ФК Карпати Львів
15 липня 2025, 12:12
Півзахисник Карпат Патрісіо Танда та вінгер Ілля Квасниця перебувають у лазареті львівського клубу. Про це повідомляє прес-служба клубу.
Квасниця отримав пошкодження у товариському матчі проти Вольфсберга (3:3) і після медогляду та у нього виявили м'язове пошкодження.
На даному етапі футболіст не буде задіяний у тренувальному процесі, а точні терміни відновлення стануть відомими після детального обстеження.
У Танди діагностований плантарний фасціїт — він працює за індивідуальною програмою.
Свій наступний товариський матч Карпати проведуть проти угорського Дьора. Гра відбудеться 17 липня.