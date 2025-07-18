Україна

Венделл відправився в Таллінн.

Бразильський нападник Венделл перейшов до естонської Левадії. Про це повідомляє офіційний сайт житомирського Полісся.

Умови угоди залишаються невідомі.

"Бажаємо Венделлу успіхів у новому клубі!", — йдеться в заяві житомирян.

До Полісся Венделл приєднався у лютому 2024 року. У складі другої команди "вовків" Венделл провів 10 матчів і відзначився трьома забитими м’ячами, після чого був переведений до основної команди, за яку зіграв у чотирьох матчах УПЛ.

Другу половину сезону 2024/25 футболіст провів у рівненському Вересі на правах оренди. Там він виходив на заміну у 5 поєдинках чемпіонату України та взяв участь у одному кубковому матчі рівненської команди.