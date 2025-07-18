Ліга конференцій

Вимушене рішення для житомирського клубу.

Житомирське Полісся змінило вибір свого "домашнього" стадіону для проведення єврокубкових поєдинків у Лізі конференцій. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Спочатку Полісся хотіло проводити матчі на стадіоні Košická Futbalová Aréna у польському Кошице, проте через усунення від турніру ФК ДАК 1904 через конфлікт інтересів, у турнірі виступить Кошице, матч якого пройде того ж дня на тому ж стадіоні.

Таким чином, Полісся обрало собі нову "домашню" арену, якою стане Štadión Tatran у словацькому містечку Пряшів.

Перший номінальний домашній матч Полісся проведе у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій, який пройде 24 липня. Суперником буде андорська Санта-Колома, яка напередодні вибила боснійський Борац.