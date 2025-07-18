Бразилець не повернеться в Україну.
Вітіньйо, getty images
18 липня 2025, 21:22
Бразильський Інтернасьйональ в черговий раз продовжив орендну угоду вінгера київського Динамо Вітіньйо. Про це повідомляє офіційний сайт "колорадос".
Зазначається, що 26-річний бразилець залишиться в "народній команді" до літа 2026 року. Попередня угода сторін закінчилася 30 червня.
Вітіньйо скористався правилом ФІФА, яке дозволяє легіонерам, які підписали контракти з українськими клубами до початку повномасштабного вторгнення не повертатися в Україну.
Чинна трудова угода гравця з киянами розрахована до 30 червня 2027 року.
Цього сезону Вітіньйо відіграв за Інтернасьйональ 25 матчів та забив 6 голів.
Раніше повідомлялося, що Дячук тимчасово перебрався до чемпіонату Польщі.