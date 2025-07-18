Україна

Бразилець не повернеться в Україну.

Бразильський Інтернасьйональ в черговий раз продовжив орендну угоду вінгера київського Динамо Вітіньйо. Про це повідомляє офіційний сайт "колорадос".

Зазначається, що 26-річний бразилець залишиться в "народній команді" до літа 2026 року. Попередня угода сторін закінчилася 30 червня.

Вітіньйо скористався правилом ФІФА, яке дозволяє легіонерам, які підписали контракти з українськими клубами до початку повномасштабного вторгнення не повертатися в Україну.

Чинна трудова угода гравця з киянами розрахована до 30 червня 2027 року.

Цього сезону Вітіньйо відіграв за Інтернасьйональ 25 матчів та забив 6 голів.

Раніше повідомлялося, що Дячук тимчасово перебрався до чемпіонату Польщі.