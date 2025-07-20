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Керманич Кривбасу дав свій коментар клубній пресслужбі.

Головний тренер Кривбасу Патрік ван Леувен прокоментував результат останнього спарингу "червоно-білих" у рамках літнього передсезонного збору, передає офіційний сайт криворізького клубу.

Кривбас — Динамо Загреб 1:5 Відео голів та огляд матчу 19.07.2025

Спеціаліст відповів, наскільки корисним був контрольний поєдинок із багаторазовим чемпіоном Хорватії, оцінив дебют чергового новачка Карлоса Рохаса, а також розповів, які тепер плани в Кривбасу.

"Багато різних причин, чому цей матч був корисним для нас. Насамперед, літні збори підходять до завершення. Протягом цього часу ми мали змогу зіграти з сильними суперниками. Динамо Загреб — це топова команда рівня Ліги чемпіонів, яка дійсно може багато чому навчити — як гравців, так і нас, тренерський штаб. Але, вважаю, в цілому рахунок не по грі. Головні уроки зі спарингу? Це гра з максимальною точністю, контроль м'яча, чітке виконання передач. Завдяки цим моментам ми зможемо створювати більше гольових ситуацій.

Вважаю, що Рохас справив хороше враження, попри те, що перебуває з нами всього декілька днів. Думаю, він також під враженням від європейського футболу. Те саме можна сказати й про інших футболістів — вони побачили багато вболівальників на трибунах, відчули швидкість і силу суперника. Але ми намагалися грати у свій футбол.

Після цієї гри ми повертаємось додому. Команда буде відновлюватися не лише після сьогоднішнього поєдинку, а й після всіх літніх зборів загалом. Уже гравці вже отримали відео з цього спарингу — будемо аналізувати гру. У Кривому Розі детально обговоримо як сам матч, так і збори в цілому, розберемо позитивні й негативні моменти. До речі, позитивного було справді багато, адже ми створювали моменти, грали комбінаційно. Втім, у швидкості та фізичній силі нам ще є чого повчитися у суперника. Над цим і працюватимемо на тренуваннях", — додав ван Леувен.

Нагадаємо, у першому турі УПЛ-2025/26 криворізький клуб гостюватиме в Колоса. Матч відбудеться в п'ятницю, 1 серпня.