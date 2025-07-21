До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 21 липня, розпочавшись об 18:00.
ФК Карпати
21 липня 2025, 17:57
Сьогодні, 21 липня, лвівські Карпати проведуть свій черговий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону.
Суперником для команди Владислава Лупашко буде Шарджа із Об'єднаних Арабських Еміратів. Матч розпочнеться о 18:00.
Онлайн трансляція матчу Карпати — Шарджа:
За підсумками минулого сезону Карпати посіли шосте місце в УПЛ, а Шарджа фінішувала другою у чемпіонаті ОАЕ.