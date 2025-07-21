Сьогодні, 21 липня, лвівські Карпати проведуть свій черговий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону.

Суперником для команди Владислава Лупашко буде Шарджа із Об'єднаних Арабських Еміратів. Матч розпочнеться о 18:00.

Онлайн трансляція матчу Карпати — Шарджа:

За підсумками минулого сезону Карпати посіли шосте місце в УПЛ, а Шарджа фінішувала другою у чемпіонаті ОАЕ.