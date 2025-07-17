Україна

Відбулися чергові товариські матчі УПЛ.

Сьогодні, 17 липня, відбулися чергові товариські матчі клубів УПЛ на зборах.

У першому матчі Олександрія поступилася чорногорській Младості з рахунком 1:2. Єдиний гол у складі команди Кирила Нестеренка забив Назар Прокопенко.

Олександрія — Младость 1:2

Голи: ?, 9, ?, 75 — Прокопенко, 27.

Олександрія: Макаренко, Скорко, Матвіїв, Прокопенко, Ухань, Смирний, Булеца, Козак, Жота, Базаєв, Кулаков.

Запасні: Долгий, Ващенко, Матеус, Ковалець, Ндіка, Шостак, Безерра.

У другому спарингу за день Олександрія програла хорватському Славену Белупо з рахунком 1:2. У складі українського клубу голом відзначився Кирило Ковалець після розіграшу кутового. У суперника авторами голів стали Томіслав Божич та Міхаїл Кайманов.

Олександрія — Славен Белупо 1:2

Голи: Ковалець, 40 — Божич, 43, Кайманов, 85.

Олександрія: Шевченко, Кравченко, Кампос, Беіратче, Ндіка, Шостак, Мишньов, Ковалець, Матеус, Теді Цара, Безерра.

Запасні: Долгий, Скорко, Прокопенко, Ващенко, Булеца, Жота.

У третьому поєдинку львівські Карпати програли угорському Дьйору з рахунком 1:2.

Львів'яни відкрили рахунок на десятій хвилині зусиллями Бруніньйо, але через п'ять хвилин Клаудіу Бумба зрівняв цифри на табло. Угорці забили переможний м'яч на 86 хвилині, а автором голу став Мілан Віталіс.

Карпати - Дьйор 1:2

Голи: Бруніньйо, 10 — Бумба, 15, Віталіс, 86.

Карпати: Домчак (Колесник, 89), Мірошніченко (Киричок, 83), Жан Педрозу (Чеберичнак, 90+1), Бабогло (Цимбалістий, 90+1), Полегенько (Кокодиняк, 89), Альварес (Клименко, 69), Бруніньйо (Луіс Яно, 89), Костенко, Чачуа (Федор, 69), Карабін (Шах, 56), Краснопір (Іґор Невес, 62).

Дьйор: Петраш, Тот, Абрахамссон, Крпіч, Штефуль (Біро, 69), Антон, Віталіс, Гавріч (Лоуренсо, 84), Банаті (Толлар, 73), Бумба, Бенбуалі (Пищур, 46).

Попередження: Мірошніченко.

У четвертому спарингу луганська Зоря поступилася хорватському Вараждіну з рахунком 1:2.

Хорвати відкрили рахунок на 19 хвилині зусиллями Івана Мамута, після чого на 64 хвилині луганці відігралися завдяки голу Жуніньо. Перемогу хорватам забезпечив гол у виконанні Леона Белкара на другій компенсованій хвилині. При цьому Зоря закінчувала зустріч у меншості після вилучення на 89 хвилині.

Зоря — Вараждін 1:2

Голи: Жуніньо, 64 — Мамут, 19, Белкар, 90+2.

Зоря: Турбаєвський (Сапутін, 46), Джордан, Яніч (Жуніньо, 46), Тронтель (Пердута, 46), Малиш (Мічін, 46), Башич, Дришлюк (Ескінья, 78), Кораблін (Саленко, 46), Вакула (Слесар, 46), Кремчанін (Білоцерковець, 46) (Маткевич, 78), Горбач (Будківський, 46).