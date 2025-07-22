Україна

Сергій Чоботенко підбив підсумки зборів у Австрії.

Захисник Полісся Сергій Чоботенко прокоментував завершення зборів для житомирського клубу перед стартом у єврокубках.

"Все складно було: і фізичне навантаження було складне, і нові тренерські вимоги. Це все загалом було дуже важко, але по матчах видно, що команда прищепила ці вимоги і вже є картинка на футбольному полі. Команда готова.

Подолали такий етап, і була дуже важка робота, тому всі вже в передчутті матчів і чекають, коли поновляться офіційні матчі. Ви знаєте нашого президента, максимальні вимоги. Очікування максимальні. По-іншому не можемо", — наводить слова Чоботенка прес-служба клубу.

Нагадаємо, у четвер, 24 липня, Полісся проведе перший матч другого раунду кваліфікації Ліги конференцій проти андоррського клубу Санта-Колома.