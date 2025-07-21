Іспанія

Українець підписав п'ятирічний контракт з "жовтою субмариною".

Вільярреал на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з воротарем львівських Карпат Яківом Кінарейкіном.

Угода з 21-річним українцем розрахована до літа 2030 року. Інші подробиці угоди не розголошуються.

Наступного сезону Яків виступатиме за молодіжний склад команди — Вільярреал Б, який представляє третій дивізіон іспанського футболу.

Кінарейкін виступав за Карпати з літа минулого року, коли безкоштовно перебрався із Дніпра-1. На його рахунку 13 матчів, з яких п'ять на нуль за 12 пропущених м'ячів.

Раніше повідомлялося, що Лунін відмовив Вільярреалу.