Україна

Младен Бартулович підсумував збір команди в Австрії.

Головний тренер Металіста 1925 Младен Бартулович прокоментував завершення навчально-тренувального збору в Австрії перед стартом нового сезону в УПЛ.

"Наш збір в Австрії, я вважаю, був дуже гарним. У нас були гарні умови, як для проживання, так і для тренувального процесу. Були дуже потужні спаринги, завдяки яким ми отримали дуже багато інформації. Дякую керівництву клубу за такі умови для проведення зборів.

На мою думку, найкраща гра на зборах — проти Боруссії з Менхенгладбаха, це дуже кваліфікована команда, яка грає в Бундеслізі. Вони показали, до якого рівня нам треба рухатися. Плюс, ми в цій грі перемогли, а це надає впевненості у власних силах для нашої команди. Щодо найгіршої, то це гра проти Вальдхова та остання гра проти збірної Катару, мені ці матчі не дуже сподобалися. Але як я вже казав, у нас були дуже гарні спаринг-партнери.

У фізичному плані команда вже виглядає досить непогано. Багато з того, що ми напрацьовували на тренуваннях, вже виходило в контрольних матчах, але в нас ще буде час до першого матчу чемпіонату проти Оболоні, тож будемо ще вдосконалювати певні моменти. Команда ще буде рости та прогресувати.

У нас дуже гарний колектив, я бачу як хлопці спілкуються між собою, працюють на тренуваннях, гарна атмосфера. Будемо далі працювати над тим, щоб це порозуміння ставало ще краще.

Трансферна робота? Робота на трансферному ринку триває, ми очікуємо на новачків, а ось до старту нового сезону, чи вже під час сезону — побачимо.

Після повернення додому, гравці отримають декілька днів відпочинку, після майже місячного збору в Австрії. А вже з понеділка, 28 липня, безпосередньо розпочнемо підготовку до стартового матчу сезону, у нас як раз буде цілий тиждень до гри з Оболонню", — наводить слова Бартуловича прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Євгеній Пасіч перебрався до Оболоні.