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Дивіться відео найкращих моментів контрольного поєдинку, що відбувся 7 липня 2025 року.

Харківський Металіст 1925 в черговому контрольному матчі на зборах здобув перемогу над Карабахом (5:4).

Рахунок у матчі було відкрито на третій хвилині зусиллями Ахундзаде, але потім на 11 хвилині Рашиця зрівняв цифри на табло, після чого за дві хвилини Ахуандзаде оформив дубль.

На 26 хвилині Панченко зрівняв рахунок, а наприкінці першого тайму Шабанов вивів харків'ян вперед. У середині другого тайму Гаджтиєв вивів Металіст 1925 вперед, а через 11 хвилин Арі Моура реалізував пенальті.

У заключний період матчу у складі Карабаху відзначилися Кащук та Аддай, який реалізував пенальті.

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Металіст 1925 — Карабах:

Металіст 1925 — Карабах 5:4

Голи: Рашиця 11, Панченко 26, Шабанов 40, Гаджижв 71, Арі Моура 82 (пен) — Ахундзаде 3, 13, Кащук 96, Аддай 114 (пен).

Металіст 1925: Варакута (Мозіль 61, Проценко 91), Капінус (Салюк 61), Павлюк (Обінайя 61), Шабанов (Снурніцин 61), Мартинюк (Кравець 61), Калюжний (Литвиненко 61, Юрченко 91), Гаджиєв (Арі Моура 73), Калітвінцев (Чурко 61), Панченко (Когут 61), Антюх (Король 61), Рашиця (Мба 61, Овусу 98).

Карабах (стартовий склад): Кохальський, Матеус, Медіна, Байрамов, Дані, Педро, Янкович, Каді, Зубір, Леандро, Ахундзаде.

Попередження: Капінус, Мба, Король — Медіна.

Вилучення: Король 111 (друга жовта).