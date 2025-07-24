Україна

Олег Шандрук підсумував переможний спаринг проти Поділля.

Головний тренер рівненського Вереса Олег Шандрук прокоментував перемогу своєї команди у контрольному матчі проти хмельницького Поділля (4:1).

"Маємо переможний результат. Контрольний матч на зборах, слава Богу, що без без тривог. Хочу подякувати черговий раз вболівальникам за їхню підтримку. Попри товариський статус гри нас прийшли підтримати чимало людей. Основний об'єм роботи — зробили, виконали і тактичні завдання і фізичні. Тому рухаємось далі.

Втома є, але це фізична втома на фоні навантажень. Старт нового сезону вже дуже близько, гравці з нетерпінням чекають першого туру чемпіонату.

Наскільки очевидний наш прогрес? Я думаю, що знову ж таки — це покажуть ігри чемпіонату. Бо контрольні поєдинки на зборах — це одне. Інша історія — це офіційні ігри", — наводить слова Шандрука прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що капітан словенської Мури став восьмим літнім новачком Вереса.