Україна

Наставник рівненського клубу розповів про підготовку до нового сезону.

Головний тренер Вереса Олег Шандрук прокоментував підготовку своєї команди до старту нового сезону в УПЛ.

"Якщо дивитись на результат, вони не є важливими в підготовці, але все-таки це є етап підготовки, і завжди приємніше перемагати, особливо під навантаженням. Ці навантаження проходять легше. Ми акцент не робимо на результаті, але ми виходимо і граємо на перемогу. Подивимося, як проведемо другу частину зборів і, відповідно, вже які будуть результати. Але основне – це чемпіонат.

Ще раз хочу, щоби вболівальники, керівництво клубу набралося терпіння. Ми в минулому році щось подібне проходили. В цьому році також команда зміниться – не так кардинально, як минулого року, але зміниться, і потрібно трішки часу для адаптації, для сприйняття вимог. Але я переконаний, що ми будемо тішити вболівальників грою. Знову ж таки, не можемо обіцяти результат, але однозначно можемо обіцяти, що будемо грати на перемогу і віддавати максимум.

Аналізуючи наші попередні етапи підготовки, періоди підготовки, ми збільшуємо кількісне навантаження. Поступово, але збільшуємо. Ми розуміємо, що інтенсивність гри в сучасному футболі висока, об’єми великі – потрібно їм відповідати. Зрозуміло, що не все зразу.

Поступово намагаємося десь відчувати гравців. Не без мікротравм – також є, присутні. Але ми також розуміємо, що це збори – потрібно цей етап пройти. В принципі, основна робота все одно йде з м'ячем. Практично бігової роботи немає, але вона об’ємна й інтенсивна", — наводить слова Шандрука прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що капітан словенської Мури став восьмим літнім новачком Вереса.