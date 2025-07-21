Україна

Хавбек "пивоварів" поділився своїми думками після спарингу з Вересом.

Новоспечений півзахисник Оболоні Артем Кулаковський прокоментував поразку своєї команди у контрольному матчі проти Вереса (0:1).

"Радий зіграти у матчі. Грали по 90 хвилин. Фізично було нелегко. Суперник дуже хороший. Вони добре грають на початку в атаці, і в обороні добре грають — було нелегко.

Матч був достатньо складний. Працювати є над чим: і над тактичними моментами, і над фізичними. Тому будемо працювати.

Ми грали проти дуже організованого суперника. Як у побудові атак, так і в обороні було нелегко. Наскільки ми готові — ще є час добре підготуватися, покращувати і фізичний стан, і тактичний", — наводить слова Кулаковського прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Оболонь — найвіковіша команда УПЛ-2024/25.