Україна

Футболіст продовжив індивідуальні заняття після трагедії, що сталася 24 липня.

У вінгера київського Динамо Анхеля Торреса сталася особиста трагедія — 24 липня стало відомо про смерть його батька. Сумну новину повідомив агент футболіста.

Попри важку втрату, Торрес вирішив залишитися з командою. Уже наступного дня пресслужба Динамо опублікувала відео з індивідуального тренування гравця, який займається разом із Валентином Рубчинським та Владиславом Геричем. Усі троє наразі відновлюються після травм.

Нагадаємо, Динамо 22 липня здобуло перемогу над Хамрун Спартанс у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Матч-відповідь запланований на 29 липня.

Раніше стало відомо, що Динамо Київ віддало Саленка до оренди в Зорю.