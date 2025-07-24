Футболіст продовжив індивідуальні заняття після трагедії, що сталася 24 липня.
Анхель Торрес, ФК Динамо Київ
24 липня 2025, 22:43
У вінгера київського Динамо Анхеля Торреса сталася особиста трагедія — 24 липня стало відомо про смерть його батька. Сумну новину повідомив агент футболіста.
Попри важку втрату, Торрес вирішив залишитися з командою. Уже наступного дня пресслужба Динамо опублікувала відео з індивідуального тренування гравця, який займається разом із Валентином Рубчинським та Владиславом Геричем. Усі троє наразі відновлюються після травм.
Нагадаємо, Динамо 22 липня здобуло перемогу над Хамрун Спартанс у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Матч-відповідь запланований на 29 липня.
Раніше стало відомо, що Динамо Київ віддало Саленка до оренди в Зорю.