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Форвард поспілкувався з Кевіном, Егіналду та Аллісоном, які відзначилися результативними діями.

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран звернувся до свого колишнього партнера по Барселоні — Неймара, з незвичним проханням. Напередодні матчу з Бешикташем турецький наставник попросив бразильську зірку мотивувати своїх співвітчизників у складі гірників. Про це повідомляє видання PlaySpor.

Туран і Неймар зберегли хороші стосунки ще з часів спільної гри в Каталонії. Цього разу тренер Шахтаря вирішив скористатися цим зв’язком, аби підбадьорити бразильців Кевіна, Егіналду та Аллісона перед важливим поєдинком.

Результат не забарився: усі троє гравців мали результативну участь у переможному матчі з турецьким клубом, який завершився з рахунком 4:2 на користь Шахтаря.

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