Україна

Легенда світового футболу відзначила аргентинця.

Президент УАФ Андрій Шевченко розповів, кого вважає найкращим гравцем в історії футболу. Його слова наводить Pasion Futbol.

"Для мене Мессі — найкращий в історії футболу. Зараз інша епоха, ніж та, коли грали Пеле та Марадона, але навіть з урахуванням цього Мессі — це інша планета. Порівняти з ним можна лише Марадону і Пеле.

Важко знайти гравця, який так само добре обігрує і забиває так, як Мессі. Він — ідеальний прототип нападника XXI століття. Його неможливо прив'язати до якоїсь однієї позиції. Він всюди і змушує захисників виглядати незграбними", — заявив Шевченко.

Раніше повідомлялося, що Шевченко та Платіні можуть об'єднатися заради повалення Чеферіна з поста президента УЄФА.