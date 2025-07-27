Україна

"Вовки" цього року гратимуть без бразильця.

Правий латераль житомирського Полісся Лукас Тейлор зазнав важкої травми у першому матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій з Санта-Коломою (1:2).

За інформацією офіційного сайту житомирян, після детального обстеження лікарі підтвердили пошкодження зв’язок, що вимагало оперативного втручання.

Зазначається, що сьогодні, у Києві, 30-річний бразилець успішно переніс хірургічну операцію. За прогнозами лікарів, на повне відновлення Тейлору знадобиться від шести до восьми місяців. Таким чином, бразильський захисник більше не зіграє за "вовків" у цьому році.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2026 року.