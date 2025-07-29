Україна

Бразильський фланговий нападник поспілкувався з пресслужбою клубу.

Лівий вінгер Пауло Вітор розповів, що знав про український футбол і стежив за ним ще до підписання орендної угоди з львівськими Карпатами.

Новачок "зелено-білих" перетинався з колишнім гравцем збірної України Романом Зозулею в іспанському Альбасете (вересень 2018 — лютий 2019).

"До війни я вже стежив за українським футболом, бо тут грало багато бразильців, які згодом поїхали звідси до інших великих клубів — у топ-чемпіонати, Прем'єр-ліги інших країн. Тож я стежив за українським футболом, бо ззовні він є престижним — саме завдяки великій кількості бразильських гравців, які тут виступали. Коли я познайомився із Зозулею в Альбасете, мені було 18–19 років. Я тоді ще погано говорив іспанською, як і він, тож ми не надто спілкувались. Через це я особливо не дізнався нічого про Україну від нього. Але ще до того я вже знав про український футбол і стежив за ним — саме завдяки бразильцям, які сюди приїжджали грати", — цитує 26-річного бразильця офіційний сайт львівських Карпат.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з "левами" попрощався Богдан Векляк.