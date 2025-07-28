Україна

25-річний центрбек зіграв у зелено-білій футболці 12 матчів.

Львівські Карпати на своєму офіційному сайті оголосили про відхід центрального захисника Богдана Векляка.

Угода була розірвана за обопільною згодою сторін.

25-річний українець виступав у складі "левів" із літа 2023 року. На його рахунку 12 матчів та один забитий м'яч.

Крім Карпат, Векляк виступав за Гірник-Спорт, Металург, Минай та Олімпік.

Раніше повідомлялося, що Карпати поступилися Лестеру в товариській грі.