56-річний фахівець тимчасово замінить на цій посаді Володимира Сисенка.
Павло Матвійченко, СК Полтава
30 липня 2025, 10:50
Павло Матвійченко став тимчасовим головним тренером Полтави. Про це повідомляє прес-служба клубу.
56-річний фахівець очолить дебютанта УПЛ, замінивши Володимира Сисенка, який наразі отримуватиме тренерську ліцензію категорії Pro.
У той же час, Сисенко продовжить очолювати тренувальний процес команди.
Після завершення кар'єри Матвійченко очолював низку клубів, у тому числі молодіжні та дублюючі склади. Також він є інструктором УАФ, займаючись підготовкою тренерів.
Раніше повідомлялося, що СК Полтава підсилив склад шістьма новачками перед дебютом в УПЛ.