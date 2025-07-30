Україна

56-річний фахівець тимчасово замінить на цій посаді Володимира Сисенка.

Павло Матвійченко став тимчасовим головним тренером Полтави. Про це повідомляє прес-служба клубу.

56-річний фахівець очолить дебютанта УПЛ, замінивши Володимира Сисенка, який наразі отримуватиме тренерську ліцензію категорії Pro.

У той же час, Сисенко продовжить очолювати тренувальний процес команди.

Після завершення кар'єри Матвійченко очолював низку клубів, у тому числі молодіжні та дублюючі склади. Також він є інструктором УАФ, займаючись підготовкою тренерів.

Раніше повідомлялося, що СК Полтава підсилив склад шістьма новачками перед дебютом в УПЛ.