Україна

Нідерландський фахівець задоволений своїми підопічними.

Головний тренер криворізького Кривбасу Патрік ван Леувен висловився напередодні матчу першого туру УПЛ проти Колоса та прокоментував товариські матчі у підготовці до сезону.

"Як я вже казав раніше, ми розпочали тренування з невеликою групою футболістів. У Словенії команда поступово зростала та поповнювалася новачками. Завдяки цьому ми стали фізично сильнішими — з маленької групи перетворилися на повноцінну команду, яка може інтенсивніше працювати на тренуваннях.

Мені дуже сподобалися товариські матчі — ми грали проти сильних опонентів. З кожною грою команда мала можливість вдосконалюватися: не лише покращувати фізичну форму, а і розвивати саме гру. Було приємно бачити, як мої футболісти змагаються з гідними суперниками.

Загалом, усе пройшло чудово — команда стала сильнішою в усіх аспектах. Особливо хочу виділити останню гру проти Динамо Загреб — це був справжній урок для нас. Ми отримали багато корисної інформації з цього протистояння, і будемо працювати над цими моментами протягом наступних тижнів.

Усі суперники були дійсно сильними, і кожна команда продемонструвала свій унікальний стиль футболу — це надзвичайно цінний досвід для нас. Крім того, всі наші виконавці без винятку отримали можливість зіграти, що дуже важливо для оцінки їх рівня. Кожен товариський матч дав мені багато корисної інформації. Ми з командою будемо працювати над цими моментами протягом наступних тижнів.

Я був приємно здивований футбольними якостями своїх підопічних. Якщо говорити про останній товариський матч, саме він дав нам найбільше позитивних ідей. Гра показала, над чим ще потрібно працювати на тренуваннях і як готуватися до прийдешнього чемпіонату.

Я задоволений гравцями, яких ми обрали разом зі скаутським відділом та керівництвом клубу. Саме ці футболісти відповідають нашому стилю гри, який ми хочемо бачити. Вони молоді, і ми маємо можливість підготувати їх та розвинути в тому напрямку, який нам потрібен. Це тішить мене. Ми продовжуємо пошук гравців на деякі позиції. Можливо, вже найближчими днями ви дізнаєтеся щось нове — адже ми не зупиняємося і працюємо над підсиленням команди амбітними футболістами", — сказав ван Леувен.

Сьогодні, 1 серпня, Кривбас зіграє з Колосом в рамках УПЛ-2025/26. Початок матчу о 15:30.