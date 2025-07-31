Ліга конференцій

Українська команда зіткнулася із несподіваною забороною у Сербії.

Олександрія наразі проводить матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги конференцій проти сербського Партизана.

Під час матчу прес-служба клубу повідомила, що віце-чемпіон України зіткнувся із несподіваною забороною вийти на поле з прапором нашої країни.

"Футбольний клуб Олександрія прибув до Белграда на важливий матч, але зіткнувся з несподіваною забороною — вийти на поле з прапором України. Ми були глибоко розчаровані цим рішенням, адже наш прапор — це не просто шматок тканини. Це символ нашої ідентичності, нашої свободи та нашої незламної волі.

Попри цю заборону, ми хочемо чітко заявити: ми завжди виходили, виходимо і будемо виходити з нашим синьо-жовтим прапором. Де б ми не були — на футбольному полі, на міжнародних змаганнях чи в будь-якій точці світу — ми з гордістю несемо наш стяг. Бо він є втіленням кожного з нас, наших сердець, наших прагнень.

Ми — це Україна. І Україна завжди буде з нами, у наших серцях і, безсумнівно, у наших руках. Слава Україні", — сказано у заяві Олександрії.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Партизан — Олександрія.