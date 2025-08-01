Ліга конференцій

Football.ua оцінює дії футболістів Олександрії в поєдинку кваліфікації Ліги конференцій УЄФА.

Програвати настільки принциповому супернику в сучасних умовах не можна. Із розгромним рахунком — так тим паче. При цьому не реалізувавши купу гольових моментів за дві гри — та й поготів. Але в матчі-відповіді Олександрія спокійно може кивати на бік вірменського арбітра, який зруйнував гру помилковим рішенням про вилучення, після чого лише авантюристи могли повірити, що на щось команда Кирила Нестеренка цього вечора таки претендуватиме.

Football.ua оцінює гру футболістів Олександрії у матчі на стадіоні Партизана (за 10-бальною шкалою).

Олександрія

Микита Шевченко — 3,5. Воротар Олександрії пропустив чотири голи, що загалом не є якимось шокуючим фактом, але принаймні в епізоді з ударом із штрафного м’яч полетів саме у кут голкіпера, до чого Шевченко виявився неготовим. А в подальшому Микита відчував психологічний тиск від цього епізоду, тож навіть коли начебто й відбивав м’ячі, упевненості це не додавало.

Даніл Скорко — 4,0. Олександрія в останній момент відпустила Кравченка перед початком виступів на єврокубковій арені, тому не мала шансів швидко знайти якісну заміну. Та й найближчий місяць ці пошуки можуть виявитись геть непростими. А тим часом клуб повірив у молодого Скорка, а той програв чи не кожний епізод боротьби.

Мігель Кампуш (4,5) — Жоселен Беїратче (-) — 4,5. Цей матч мав відбуватись за геть іншим сценарієм, але вірменський арбітр Генрік Налбандян вирішив стати головним героєм п’єси та вигадав вилучення для Беїратче, хоча до підкату захисника в притомної людини не було жодних претензій. Усе інше — наслідки цього безглуздого рішення рефері. Олександрія отримала чотири м’ячі в підсумку у власні ворота, а Кампуш із молодим Болем у центрі захисту де встигав, там підчищав. Але встигав нечасто.

Тео Ндіка — 4,0. Лівий захисник Олександрії кілька разів непогано долучився до атаки, і при цьому на його фланг явно припадало менше навантаження від суперників. Але, як виявилось, Ндіка встиг наговорити на попередження під час сутички наприкінці першого тайму, а після перерви одного разу не встиг за суперником, і на 58 хвилині пішов відпочивати.

Артем Козак — жертва вилучення Беїратче.

Денис Шостак — 4,5. На опорника Олександрії після першого вилучення припало ще більше роботи в обороні, і зрештою Партизан не помічав його на шляху до воріт, як і решту гравців "поліграфів".

Дмитро Мишньов — 4,5. Складно центральному півзахиснику демонструвати якісний футбол, коли команді доводиться постійно захищатись, і при цьому взагалі мало що виходить у матчі. У банальній боротьбі корпусом гравці Партизана значно переважали Мишньова з його габаритами.

Хуан Безерра — 7,0. Якби у Партизана не було проблем із фінансами й клуб при цьому сповідував цінності здорової людини, то після такого перформансу гравця в складі суперників було б не гріх забрати його собі. Бо на полі цього вечора було три провідні футболісти: автор хет-трику, Тріфунович та Безерра, який возив захист сербів, як хотів. А якби забивав ще й у своїх моментах, або партнери з його передач, то й ціни б цьому виступу неможливо було б скласти.

Матеус Амарал — 3,5. Нестеренко вирішив залишити форварда на вістрі атаки після вилучення центрального захисника на початку гри, і дарма це зробив. Бо в першому матчі Амарал хоч момент мав біля чужих воріт, а цього разу його наче й не було на футбольному полі.

Теді Цара — 5,0. Ще один гравець Олександрії, від якого можна було очікувати гостроти в атаці, і свої моменти албанець таки знайшов. Знову не забив, але в контексті чи не кожного гравця "поліграфів" після двох останніх ігор це можна сказати.

Антон Боль — 4,5. Аварійне латання дірок у захисті не спрацювало й недосвідчений Боль навіть у парі з досвідченим Кампушом не виглядав надійно.

Андрій Кулаков — 3,5. Форвардів у Олександрії перед стартом сезону немає. Такого висновку ми доходимо після виступів Амарала та Кулакова в цих двох єврокубкових матчах. Перший при цьому є новачком, тож вимоги до нього все ж таки можуть мати певні нюанси, а от українець мав би вже за ці роки почати стабільно забивати. А тут ще й два таких моменти, де не забити навпаки було важче.

Євген Смирний — 4,5, Жота — 4,0. Дві заміни приблизно посеред другого тайму, якими Нестеренко намагався додати швидкості в атаці. І Жота навіть знайшов гольовий момент наприкінці гри, але хтось таки має розповісти гравця Олександрії, що за влучання у воротаря дивідендів не буде.

Ілля Ухань — ротація наприкінці гри, яка ні на що вже не впливала.