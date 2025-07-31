Партизан — Олександрія, фото ФК Олександрія
31 липня 2025, 23:56
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Партизан — Олександрія 4:0 (перший матч – 2:0)
Голи: Й. Мілошевич, 13, 23, 45, Вукотич, 63
Партизан: М. Мілошевич — Роганович, Джуржевич, Сімич, Стойкович — Драгоєвич (Янкович, 79), Угрешич, Карабельов (Вукотич, 46) — Б. Костич (Сек, 62), Й. Мілошевич (А. Костич, 61), Тріфунович.
Олександрія: Шевченко — Скорко, Кампуш, Беїратче, Ндіка — Козак (Боль, 20), Шостак (Ухань, 74), Мишньов (Смирний, 56) — Безерра, Амарал (Кулаков, 46), Цара (Жота, 56).
Попередження: Тріфунович, Стойкович, Драгоєвич — Безерра, Ндіка, Скорко, Мишньов, Кулаков
На 10-й хвилині був вилучений Жоселен Беїратче (Олександрія) (грубе порушення).
На 58-й хвилині був вилучений Тео Ндіка Матам (Олександрія) (друге попередження).
На 60-й хвилині був вилучений Аранджел Стойкович (Партизан) (друге попередження).