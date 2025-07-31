Ліга конференцій

Команда Кирила Нестеренка пережила "пекельні борошна" в Белграді

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Партизан — Олександрія 4:0 (перший матч – 2:0)

Голи: Й. Мілошевич, 13, 23, 45, Вукотич, 63



Партизан: М. Мілошевич — Роганович, Джуржевич, Сімич, Стойкович — Драгоєвич (Янкович, 79), Угрешич, Карабельов (Вукотич, 46) — Б. Костич (Сек, 62), Й. Мілошевич (А. Костич, 61), Тріфунович.



Олександрія: Шевченко — Скорко, Кампуш, Беїратче, Ндіка — Козак (Боль, 20), Шостак (Ухань, 74), Мишньов (Смирний, 56) — Безерра, Амарал (Кулаков, 46), Цара (Жота, 56).



Попередження: Тріфунович, Стойкович, Драгоєвич — Безерра, Ндіка, Скорко, Мишньов, Кулаков



На 10-й хвилині був вилучений Жоселен Беїратче (Олександрія) (грубе порушення).

На 58-й хвилині був вилучений Тео Ндіка Матам (Олександрія) (друге попередження).