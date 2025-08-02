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Керманич Руху прокоментував перемогу над СК Полтава.

Напередодні львівський Рух обіграв СК Полтава в домашньому матчі в рамках першого туру української Прем’єр-ліги.

Рух — Полтава 2:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "жовто-чорних" Іван Федик прокоментував виступ власної команди.

"Найголовніше сьогодні — три очка. Ми не показали сьогодні неймовірної гри, але перші матчі завжди складні в плані боротьби та відсутності ігрової практики в офіційних матчах, яка є лише у клубів, які беруть участь у єврокубках. Дуже важливо, що нам вдалося перемогти.

Для команди, яка грає один в один, гра в меншості ускладнює план на матч і тому Полтаві було важче у другому таймі. Рух зміг подолати цей насичений захист і забити переможний гол.

Ми знали, що суперник покриває простір по всьому полі і грає один в один, тож у цьому плані є як плюси, так і мінуси. Наша команда готувалась до того, щоб одні гравці створювали зони іншим, і завдяки цьому хотіли створювати моменти.

Після забитого голу наприкінці гри команда не стала повністю сідати в оборону, але нам треба було зіграти надійніше у захисті, діяти компактніше. Ми розуміли, що суперник буде атакувати великими силами і Рух може отримати свою нагоду в контратаці.

Нашій молоді потрібен час, щоб адаптуватись до вимог гри на високому рівні. Ми не будемо випускати гравців просто заради того, щоб вони вийшли на поле. У повному складі команда проходила збори лише з 15 липня. До цього в наших гравців були травми, деякі футболісти приєднались до колективу пізніше.

І в спарингах ми грали не в оптимальному складі, але тоді молоді футболісти отримали змогу зіграти за першу команду.

Влад Рейляну посилено працює на тренуваннях. Він багато тренувався індивідуально, аби увійти в ігровий ритм, який має команда, бо футбол в УПЛ інтенсивніший, аніж у чемпіонаті Молдови. Зараз Владу потрібен час на адаптацію", — заявив український фахівець.

У наступному турі львівський Рух зіграє на стадіоні Україна проти київського Динамо.