Україна

Черговий бразилець для Шахтаря?

Донецький Шахтар виявляє інтерес до атакувального півзахисника бразильського Греміу Габріеля Мека. Про це повідомляє Globo.

За інформацією джерела, "гірники" вже зв'язалися з керівництвом "безсмертних" щодо трансферу 17-річного вундеркінда. Бразильський клуб готовий відпустити свого вихованця, але тільки за серйозні гроші.

Зазначається, що в минулому лондонський Челсі погодив перехід Мека, але в останню мить відмовився від трансферу з незрозумілих причин.

Якщо Шахтар домовиться про переїзд в Україну талановитого бразильця, він зможе приєднатися до "гірників" тільки після квітня, 2026-го року, коли йому виповниться 18 років.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2027 року.

Цього сезону Габріель Мек відіграв за Греміу два матчі в чемпіонаті Гаушу.