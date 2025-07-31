Досягнення для українського футболу...
ФК Полісся
31 липня 2025, 22:50
Сьогодні, 31 липня, житомирське Полісся здобуло перемогу над Сантою-Коломою (4:1) і за підсумками двох ігор пройшло в третій раунд кваліфікації Ліги конференцій.
Таким чином, вперше з сезону-2020/21 не київське Динамо чи донецький Шахтар із українських клубів пройшов відбірковий раунд єврокубкового турніру.
Востаннє таким клубом був Колос, який пройшов грецький Аріс у відборі Ліги Європи.
Потім були вильоти Зорі, Колоса та Ворскли (2021/22), Дніпра-1, Зорі та Ворскли (2022/23), Дніпра-1, Зорі та Ворскли (2023/24) та Кривбасу з Поліссям (2024/25).
Нагадаємо, цього сезону Динамо вже дійшло до третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, а Шахтар пройшов у третій раунд відбору Ліги Європи. Олександрія, на жаль, поступається Партизану.